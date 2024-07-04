مدرب الأرجنتين يتحدث عن مصير ميسي في مباراة الإكوادور

قال مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، إن مواجهة ربع نهائي كوبا أمريكا أمام الإكوادور فجر الجمعة، لن تكون لها علاقة بالودية التي جمعت بينهما قبل ثلاثة أسابيع.

مدرب الأرجنتين

ووقتها نجحت الأرجنتين في الفوز 1-0 في شيكاغو، قبل انطلاق البطولة، لكن رغم ذلك فإن سكالوني يعتبر أنه لا يمكن أن يعتد بهذا الفوز قبل مواجهة دور الثمانية.



وصرح: "الودية الأخيرة لا نعتد بها. فكل مباراة لها قصتها، سنحللها وسنرى، لكن مع معرفتنا أن المواجهة القادمة ستكون مختلفة. فإن ما نؤكده هو أن طريقة لعبنا لن تختلف عن تلك المباراة".

كما قلل سكالوني من الإحصائية التي تشير إلى فشل الإكوادور في الفوز على الألبيسيليستي طوال 16 مباراة متتالية، قائلا "لا أؤمن بالإحصائيات، فهي موجودة ليتم تحطيمها، رغم أننا لا نأمل في ذلك. فالإكوادور منتخب جيد للغاية ويمتلك مدرب كبير".

وأكد أيضا أن منتخب بلاده يستعد للمباراة بنفس طريقة استعداده للمواجهات الثلاثة في دور المجموعات، حيث قال "نستعد لها كما فعلنا في المباريات الثلاثة السابقة. على اللاعب أن يعي أننا عندما نلعب أي مباراة بهذا القميص فعليه أن يقدم كل ما عليه سواء كانت بدور المجموعات أو بالأدوار الإقصائية".

وعن خط الهجوم الذي سيعتمد عليه في اللقاء، سواء حضر أو غاب النجم ليونيل ميسي، قال إن "جوليان ولاوتارو سبق وأن لعبا بجوار ميسي، هذا لن يغير من طريقة اللعب. سنسعى لأن يحضر وإذا لم يتمكن فسنبحث عن الدفع بأفضل تشكيلة للفريق. نصنع التشكيلة طبقا للمنافس وسعيا لإلحاق أكبر ضرر به، لا نستبعد أحدا".