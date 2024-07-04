الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مدرب الأرجنتين يتحدث عن مصير ميسي في مباراة الإكوادور

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

 قال مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، إن مواجهة ربع نهائي كوبا أمريكا أمام الإكوادور فجر الجمعة، لن تكون لها علاقة بالودية التي جمعت بينهما قبل ثلاثة أسابيع.

 

مدرب الأرجنتين 

ووقتها نجحت الأرجنتين في الفوز 1-0 في شيكاغو، قبل انطلاق البطولة، لكن رغم ذلك فإن سكالوني يعتبر أنه لا يمكن أن يعتد بهذا الفوز قبل مواجهة دور الثمانية.


وصرح: "الودية الأخيرة لا نعتد بها. فكل مباراة لها قصتها، سنحللها وسنرى، لكن مع معرفتنا أن المواجهة القادمة ستكون مختلفة. فإن ما نؤكده هو أن طريقة لعبنا لن تختلف عن تلك المباراة".

 

كما قلل سكالوني من الإحصائية التي تشير إلى فشل الإكوادور في الفوز على الألبيسيليستي طوال 16 مباراة متتالية، قائلا "لا أؤمن بالإحصائيات، فهي موجودة ليتم تحطيمها، رغم أننا لا نأمل في ذلك. فالإكوادور منتخب جيد للغاية ويمتلك مدرب كبير".

 

وأكد أيضا أن منتخب بلاده يستعد للمباراة بنفس طريقة استعداده للمواجهات الثلاثة في دور المجموعات، حيث قال "نستعد لها كما فعلنا في المباريات الثلاثة السابقة. على اللاعب أن يعي أننا عندما نلعب أي مباراة بهذا القميص فعليه أن يقدم كل ما عليه سواء كانت بدور المجموعات أو بالأدوار الإقصائية".

 

وعن خط الهجوم الذي سيعتمد عليه في اللقاء، سواء حضر أو غاب النجم ليونيل ميسي، قال إن "جوليان ولاوتارو سبق وأن لعبا بجوار ميسي، هذا لن يغير من طريقة اللعب. سنسعى لأن يحضر وإذا لم يتمكن فسنبحث عن الدفع بأفضل تشكيلة للفريق. نصنع التشكيلة طبقا للمنافس وسعيا لإلحاق أكبر ضرر به، لا نستبعد أحدا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الألبيسيليستي الإكوادور الإكوادو النجم ليونيل ميسي ليونيل سكالوني ليونيل ميسي

مواد متعلقة

صلاح يشارك في فترة إعداد ليفربول للموسم الجديد

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا مع مدافع تركيا بسبب احتفاله أمام النمسا

تفوق تاريخي لإسبانيا على ألمانيا قبل صدام يورو 2024

ميسي خارج قائمة الأرجنتين في أولمبياد باريس

الأكثر قراءة

إثيوبيا تقع في شر أعمالها، خبراء يكشفون ورطة أديس أبابا في سد النهضة

مجموعة قوية لـ منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية بشأن الحكومة الجديدة

الزمالك يتسلم رسميا رخصة المشاركة الافريقية بعد حل أزمة بوطيب

في أول يوم عمل للحكومة، خبر سار من رئيس الوزراء بشأن تخفيف أحمال الكهرباء

بعد اعتراض الشارع على بعض الأسماء، مدبولي للمواطنين: أعطوا فرصة للوزراء الجدد للعمل

مجموعات قوية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

منوعات

المزيد

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

ظل يأكل حتى مات، النشطاء يكشفون سر وفاة مدون طعام فلبيني شهير فجأة (فيديو)

الإكوادور تضبط 3 أطنان كوكايين في شحنة موز متجهة لروسيا

العثور على بقايا رفات طفل بعد تعرضه لهجوم تمساح في استراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، التفاح البلدي يرتفع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر الطماطم بسوق العبور

مؤشر الدولار الأمريكي DXY، هبوط جديد بحركة التداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي يشارك بـ9 بطولات خلال الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الظلام في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية