الأرجنتين ضد الإكوادور، سكالوني يحسم قرار مشاركة ميسي

كوبا أمريكا 2024، حسم ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، موقفه من إشراك ليونيل ميسي قائد "التانجو" أمام ضد الإكوادور، صباح غد الجمعة، في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وغاب قائد المنتخب الأرجنتيني عن مواجهة بيرو الماضية، بسبب معاناته من إصابة عضلية، ما جعل مشاركته الليلة محل شك.

ميسي يقود الأرجنتين أمام الإكوادور

لكن، صحيفة "أوليه" الأرجنتينية نقلت عن مصادر مقربة من المنتخب الأرجنتيني أن ميسي سيبدأ ضد الإكوادور في التشكيل الأساسي، بناء على قرار اتخذه سكالوني قبل بضع ساعات.

وأبدى اللاعب صاحب الـ 37 عاما رغبته في المشاركة منذ البداية، ما أسهم في اتخاذ المدرب الأرجنتيني هذا القرار.

ويبحث نجم إنتر ميامي الأمريكي عن هدفه الأول في البطولة، بعدما فوت فرصة التسجيل في أول جولتين بدور المجموعات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ميسي سيقود خط الهجوم رفقة لاوتارو مارتينيز ونيكو جونزاليس ضد الإكوادور.