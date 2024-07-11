أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك على طلائع الجيش بالدوري.. الأهلي وبيراميدز يعلنان قائمتهما قبل مواجهة الغد.. كاس تصدم الإسماعيلي وتغرمه

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة في الدوري الممتاز.

أعلن مارسيل كولر المدير بالنادي الأهلي، على قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

أيدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم الخميس، حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22، بعدما تعاقده مع مجلس يحيى الكومي.

الاهلي ضد بيراميدز، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

غادرت بعثة المنتخب الأوليمبي مطار القاهرة عصر اليوم الخميس، إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل وضد العراق الأربعاء المقبل تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

استقر النادي الأهلي، الموافقة على إعارة أليو ديانج، لاعب الفريق إلى نادي الخلود السعودي.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي على أن يتم انتقال ديانج على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا، مقابل 600 ألف دولار للمارد الأحمر.

كرة اليد، أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع الدنماركي ستيفان مادسن، لتدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال، خلفا للمدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الذي رحل عن تدريب الأحمر عقب انتهاء الموسم.

ونشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقا على تعيين المدرب قائلة: “مرحبا بك في نادي القرن.. ستيفان مادسن مدربا لرجال الكوماندوز”.

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، تعيين لؤي مشعبي رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي اتحاد جدة غير الربحية، خلفًا للرئيس المستقيل لؤي ناظر.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لؤي ناظر استقال من رئاسة الاتحاد، بعد فوزه بالتزكية، بسبب رفضه التدخل في عمله.

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن اهتمام منتخب أمريكا بالحصول على خدمات الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد وضع المنتخب الأمريكي، كلوب، كأحد المرشحين لخلافة جريج بيرهالتر، الذي أقيل من تدريب الفريق.

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الخميس، عن نجاح نادي اتحاد جدة في حسم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

وكانت العديد من التقارير الصحفية السعودية قد أكدت أن اتحاد جدة تمكن من حسم ملف المدير الفني الجديد، بالتعاقد مع الفرنسي لوران بلان، ليتولى قيادة العميد فنيا بعقد يمتد موسمين.

أعلن نادي الوداد المغربي اليوم الخميس، عن التعاقد رسميا مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، مدرب صن داونز السابق، لتولي الإدارة الفنية للفريق البيضاوي خلال الفترة القادمة.

كتب الوداد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "مرحبًا بك، المدرب رولاني موكوينا! مستعدة لقيادتنا إلى النصر".