الخميس 11 يوليو 2024
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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة بيراميدز التي تجمع الفريقين غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، وأدى حراس المرمى فقرات خاصة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وأشرف كولر على مجموعة من التدريبات التخصصية، قبل أن يستكمل بقية فقرات المران بمشاركة جميع اللاعبين.‏

ويستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز غدا الجمعة، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

 

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة  وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي  

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع  

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا. 

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