لؤي مشعبي رئيسًا جديدًا لنادي اتحاد جدة السعودي

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، تعيين لؤي مشعبي رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي اتحاد جدة غير الربحية، خلفًا للرئيس المستقيل لؤي ناظر.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لؤي ناظر استقال من رئاسة الاتحاد، بعد فوزه بالتزكية، بسبب رفضه التدخل في عمله.

تعيين لؤي مشعبي رئيسا لاتحاد جدة

ونشر الإعلامي محمد البكري عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، خبرًا يفيد بأن وزارة الرياضة أرسلت خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد، بتعيين لؤي مشعبي.

وقال البكيري: "رسميًا، وصل قبل قليل لنادي الاتحاد قرار وزير الرياضة بتكليف المهندس لؤي مشعبي رئيسًا للنادي لمدة سنة، خلفًا للرئيس المستقيل لؤي ناظر".

وأضاف: "اللائحة التي يستند عليها بعض أعضاء عمومية نادي الاتحاد، تنطبق على الأندية خارج الصندوق فقط، لذا أعضاء مجلس إدارة الشركة غير الربحية في عميد الأندية مستمرون".

وتعصف بنادي الاتحاد أزمة رياضية وإدارية غير مسبوقة نتيجة الخلافات العميقة داخل النادي وبين المسؤولين، والتي كان آخرها ملف التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي الذي كان المرشح الأبرز لخلافة مارسيلو جاياردو قبل العدول عن استقدامه.

3 صفقات عالمية في اتحاد جدة

وكانت العديد من التقارير الصحفية السعودية قد أكدت أن اتحاد جدة تمكن من حسم ملف المدير الفني الجديد، بالتعاقد مع الفرنسي لوران بلان، ليتولى قيادة العميد فنيا بعقد يمتد موسمين.

كذلك، اقترنت عدة أسماء عالمية بتمثيل ألوان الاتحاد خلال الموسم المقبل، يأتي على رأسها الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أتم اتفاقه مع الثنائي حسام عوار، لاعب روما الإيطالي وموسى ديابي، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وأوضحت "المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقتين".

ويتطلع "العميد" لحسم العديد من الصفقات خلال صيف 2024، بهدف العودة لمنصات التتويج بعد الخروج بموسم صفري، فشل خلاله في تحقيق أي لقب وخسر فيه من الهلال 7 مرات.