الخميس 11 يوليو 2024
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رياضة

يورجن كلوب مرشح لتدريب المنتخب الأمريكي

يورجن كلوب، فيتو
يورجن كلوب، فيتو

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن اهتمام منتخب أمريكا بالحصول على خدمات الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي السابق.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت"، فقد وضع المنتخب الأمريكي، كلوب، كأحد المرشحين لخلافة جريج بيرهالتر، الذي أقيل من تدريب الفريق.

وتعرض بيرهالتر للإقالة من تدريب منتخب الولايات المتحدة، بعد الخروج المبكر من مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، المقامة حاليا على الملاعب الأمريكية.

وترغب الولايات المتحدة الأمريكية في التعاقد مع اسم بارز لقيادة المنتخب الأول، في ظل احتضانها منافسات كأس العالم 2026 بجانب المكسيك وكندا.

ورحل كلوب عن قيادة ليفربول هذا الصيف بعد 9 أعوام قضاها داخل قلعة أنفيلد، نجح خلالها في التتويج بكل الألقاب الممكنة، وعلى رأسها البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

حقيقة اعتزال كلوب للتدريب

أكد الألماني يورجن كلوب المدرب السابق لفريق ليفربول، أنه من المستحيل ألا يعود إلى التدريب من جديد بعد رحيله عن الريدز.

وقال كلوب في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، أثناء عطلته في مايوركا أن "المدرب مدرب.. تفعل هذا بكل ما لديك، أو بلا شيء".

وتابع "أنا الآن أرتاح.. كيف يفترض أن أعرف كيف سأشعر أثناء أو بعد راحتي أو ما أريد فعله.. ليست لدي أي فكرة، سننتظر".

وبخصوص رأيه في مايوركا، قال إنه طوال حياته، كان يحلم بامتلاك بيت في الجنوب، حيث يروقه المناخ والأجواء والأفراد.

وأتم "تروقني أشياء كثيرة هنا.. لدي قوم أعرفهم.. ليس الأمر أنني أبحث عن أصدقاء جدد، لدي أصدقاء لنهاية حياتي، وإن كان بعضهم هنا، فهذا رائع".

 

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