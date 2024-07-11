كاس تصدم الإسماعيلي وتغرمه 860 ألف دولار

أيدت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، اليوم الخميس، حكم قرار غرفة تسوية المنازعات الرياضية، بإلزام النادي الإسماعيلي بسداد مبلغ 860 ألف دولار، للاعب الإيفواري جان موريل، بخلاف فائدة 5%، أي ما يوازي 45 مليون جنيه مصري.

وارتدى جان موريل قميص الدراويش في 8 مباريات فقط بجميع المسابقات خلال موسم 2021-22، بعدما تعاقده مع مجلس يحيى الكومي.

ولجأ اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي الإسماعيلي منذ ولاية يحيى الكومي لزمام الأمور في النادي.

اتجاه للعفو عن محمد حسن

قرر عماد سليمان المشرف على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع ايهاب جلال المدير الفني للفريق، للعفو عن محمد حسن لاعب الفريق.

وأشعلت الصور الذي نشرها محمد حسن عبر انستجرام غضب رواد السوشيال ميديا وجماهير الاسماعيلي.

ونشر محمد حسن لاعب النادي الإسماعيلي أستوري عبر موقع الصور إنستجرام تظهر مدى تعرضه للضغط النفسي الذي جاء نتيجته على جسده مشيرا إلى أن ما حدث مع الراحل أحمد رفعت من ظلم واضطهاد يحدث مع الكثير من اللاعبين.

ونشر لاعب الإسماعيلي صورة ليده توضح إصابته بمرض جلدي في جسده نتيجة الضغط النفسي وحرمانه من التدريبات تنفيذا للعقوبة التي وقعت عليه في ٢٦ من مايو الماضي والتي وصفها بـ التعسفية والظالمة.