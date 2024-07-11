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رياضة

بيراميدز يحشد القوة الضاربة في قائمته استعدادا لمواجهة الأهلي بالدوري

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

الاهلي ضد بيراميدز، أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي في التاسعة من مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 14 من بطولة الدوري المصري.

قائمة بيراميدز في مواجهة الأهلي

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر    

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي

يستعد النادي الأهلي لملاقاة منافسه بيراميدز يوم الجمعة المقبل الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي في جميع المسابقات 

وتواجه الفريقان في 14 لقاءً سابقا، حيث نجح النادي الأهلي بتحقيق الفوز في 7 مباريات بينما فاز بيراميدز في 4 مباريات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط. 

بيراميدز - الأهلي 2ـ1
 الأهلي - بيراميدز 0ـ1
 الأهلي - بيراميدز 0ـ1
 بيراميدز - الأهلي 1ـ2
 الأهلي - بيراميدز 0-0
 بيراميدز - الأهلي 0-0
 الأهلي - بيراميدز 2-2
الأهلي - بيراميدز 3ـ0
 الأهلي - بيراميدز 2ـ1
 بيراميدز - الأهلي 2ـ0
 الأهلي - بيراميدز 3ـ0
 الأهلي- بيراميدز 2ـ0
 الأهلي -بيراميدز1ـ0
 بيراميدز- الأهلي 3ـ0


موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري 

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي. 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري 

وتبث مباراة الأهلي وبيراميدز عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز. 

 


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