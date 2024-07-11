عقبة وحيدة في طريق إعارة أليو ديانج للخلود السعودي

استقر النادي الأهلي، الموافقة على إعارة أليو ديانج، لاعب الفريق إلى نادي الخلود السعودي.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي على أن يتم انتقال ديانج على سبيل الإعارة موسمًا واحدًا، مقابل 600 ألف دولار للمارد الأحمر.

وأكد مصدر أن الخلود السعودي وافق على المبلغ وانتقال اللاعب على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الخلود يرغب في وضع بند يلزم الاهلي ضم ديانج نهائيا مقابل 2 مليون دولار، كما أن إدارة الأهلي رفضت وضع بند شراء نهائي في عقد اللاعب.

وتابع المصدر أن الأزمة تكمن حاليا في رغبة نادي الخلود في وضع بند ضم ديانج نهائيا في الوقت الذي يرفض الاهلي ويوافق على الإعارة فقط لمدة ستة أشهر.

وأشار المصدر إلى أن هناك جلسة ستعقد بين مسؤولي الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة لحل هذه الأزمة والوصول إلى نقطة اتفاق.