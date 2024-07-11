الخميس 11 يوليو 2024
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رياضة

الأهلي يتعاقد مع ستيفان مادسن لتدريب فريق كرة اليد رجال

ستيفان مادسن مدرب
ستيفان مادسن مدرب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، فيتو

كرة اليد، أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع الدنماركي ستيفان مادسن، لتدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال، خلفا للمدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الذي رحل عن تدريب الأحمر عقب انتهاء الموسم.

ونشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  تعليقا على تعيين المدرب قائلة: “ مرحبا بك في نادي القرن.. ستيفان مادسن مدربا لرجال الكوماندوز ”. 

منتخب كرة اليد يعسكر في السويد

تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور إلى السويد يوم الأحد المقبل، في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام المنتخب السويدي يومي 16 و18 يوليو الجاري، استعدادا للأولمبياد.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد ختام معسكر الفريق في كرواتيا وسلوفينيا، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

وخاض المنتخب الوطني مباراتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام منتخب سلوفينيا.

 

جدول مباريات منتخب كرة اليد في الأولمبياد

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن جدول مباريات منتخب مصر خلال مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم: الدنمارك – النرويج – المجر – فرنسا  – الأرجنتين.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر كالتالي:

مصر × المجر - السبت 27 يوليو - 12 ظهرًا

مصر × الدنمارك - الإثنين 29 يوليو - 3 عصرًا

مصر × فرنسا - الأربعاء 31 يوليو - 8 مساءً

مصر × النرويج - الجمعة 2 أغسطس - 10 مساءً

مصر × الأرجنتين - الأحد 4 أغسطس - 12 ظهرًا.

 

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