اتحاد جدة يحسم 3 صفقات عالمية خلال الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم الخميس، عن نجاح نادي اتحاد جدة في حسم 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

اتحاد جدة يحسم التعاقد مع مدرب جديد

وكانت العديد من التقارير الصحفية السعودية قد أكدت أن اتحاد جدة تمكن من حسم ملف المدير الفني الجديد، بالتعاقد مع الفرنسي لوران بلان، ليتولى قيادة العميد فنيا بعقد يمتد موسمين.

كذلك، اقترنت عدة أسماء عالمية بتمثيل ألوان الاتحاد خلال الموسم المقبل، يأتي على رأسها الجزائري حسام عوار والفرنسي موسى ديابي.

اتحاد جدة يحسم صفقتي عوار وديابي

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، أتم اتفاقه مع الثنائي حسام عوار، لاعب روما الإيطالي وموسى ديابي، نجم أستون فيلا الإنجليزي.

وأوضحت "المفاوضات وصلت لمراحلها الأخيرة ويتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقتين".

ويتطلع "العميد" لحسم العديد من الصفقات خلال صيف 2024، بهدف العودة لمنصات التتويج بعد الخروج بموسم صفري، فشل خلاله في تحقيق أي لقب وخسر فيه من الهلال 7 مرات.