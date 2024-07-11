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رياضة

رسميا، الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مديرا فنيا للوداد المغربي

رولاني موكوينا، فيتو
رولاني موكوينا، فيتو

أعلن نادي الوداد المغربي اليوم الخميس، عن التعاقد رسميا مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، مدرب صن داونز السابق، لتولي الإدارة الفنية للفريق البيضاوي خلال الفترة القادمة.

الوداد يعلن عن صفقة موكوينا

كتب الوداد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "مرحبًا بك، المدرب رولاني موكوينا! مستعدة لقيادتنا إلى النصر".

وكان نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، قد أعلن الشهر الماضي عن رحيل رولاني موكوينا المدير الفني للفريق، بعد أن قضى موسمين داخل جدرانه، حقق خلاهما العديد من الانجازات.

ونجح موكوينا في حصد الدوري الجنوب أفريقي 3 مرات مع صن داونز، إلى جانب قيادته للفريق لحصد لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

وسيرافق موكوينا، جهازه المساعد المكون من 5 أفراد من بلاده استقر عليهم، على أن ينضم لهم أحد لاعبي الوداد السابقين لتسهيل تقديم المعطيات التي قد يحتاجها في تجربته.

وستكون مدة تعاقد رولاني موكوينا مع الوداد المغربي سنتين.

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