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رياضة

الزمالك يفوز على طلائع الجيش 2-1 في الدوري الممتاز (صور)

الزمالك وطلائع الجيش،
الزمالك وطلائع الجيش، فيتو

فاز الزمالك على مضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على استاد الكلية الحربية، في لقاء مؤجل من الجولة السادسة عشرة في الدوري الممتاز.

سجل يوسف أوباما وعبد الله السعيد من ضربة جزاء هدفي الزمالك في الدقيقتين 43 و54، بينما سجل أحمد الشيخ هدف طلائع الجيش في الدقيقة 69.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، محمد سمير، أحمد زولا.

خط الوسط: محمد هاني، فريد شوقي، محمد دياب، إسلام محارب، عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: جودوين شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد شعبان وأحمد الشيخ وكريم طارق والسيد أبو أمنه وعمر السعيد ويسري وحيد ومصطفى الخواجة وعلي حمدي وعمرو طارق.

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – محمد عاطف.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحازم أسامة وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا ومهاب ياسر وإبراهيما نداي.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد  35 نقطة، بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.

 

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