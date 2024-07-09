أخبار الحوادث اليوم: دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات خصخصة المستشفيات.. القبض على عصابة العاصمة الإدارية.. ومأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها
أعلنت وزارة الداخلية، قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025".
دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرارات خصخصة المستشفيات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى المقامة من خالد علي المحامي رقم 77456 لسنة 87 ق موكلًا عن الدكتورة منى معين مينا غبريال، والدكتور إيهاب محمد جمال الدين، والدكتور رشوان شعبان رشوان والدكتور أحمد محمود بكر الجندي، والدكتور أحمد فتحي عبد العزيز، والدكتورة جيهان يوسف أمين حنا، ضد وزير الصحة والسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة ( صور)
نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للفروسية مسابقة (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة) بوادى الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بالقاهرة والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.
30 يوليو الحكم في استئناف حسين الشحات
قررت محكمة مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، تأجيل نظر استئناف حسين الشحات على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي على الشيبي لجلسة 30 يوليو للحكم.
القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة عقار بزهراء العاصمة الإدارية
فى أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى مرتكب واقعة محاولة سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة الإدارية.
مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه
شهدت منطقة مصر القديمة، مأساة مشابهة لمأساة فتاة مدينتي “حبيبة الشماع”، والتي قفزت من سيارة “أوبر”، بعد أن أقدم سائقها على ارتكاب أفعال مريبة.
الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف على التفاصيل
تُعلن وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.
العقوبة المتوقعة على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت
تجري جهات التحقيق تحقيقاتها حول القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد في الجيزة، يوجه خلالها اتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب بدون دليل.
معرفش حاجة عنه، أقوال زوجة شقيق عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل
استمعت نيابة الجيزة، منذ قليل، لأقوال زوجة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل، وقررت صرفها من سراي النيابة بعد الانتهاء من التحقيق.
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