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حوادث

معرفش حاجة عنه، أقوال زوجة شقيق عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل

عصام صاصا، فيتو
عصام صاصا، فيتو

استمعت نيابة الجيزة، منذ قليل، لأقوال زوجة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بتزوير توكيل، وقررت صرفها من سراي النيابة بعد الانتهاء من التحقيق.

 

وخلال التحقيق، قالت زوجة شقيق عصام صاصا، إنها لم تعلم شيئا عن واقعة تزوير التوكيل، وكل ما تعلمه أن عصام صاصا طلب من زوجها مقابلة أحد الأشخاص، لاستلام توكيل منه لكنها لا تعلم أن التوكيل مزور.


وأضافت أن زوجها لم يخبرها بأي شيء عن التوكيل وفوجئت بالقبض عليه متهما بالتزوير في محرر رسمي.

 

تجديد حبس شقيق عصام صاصا 

وجدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتزوير محرر رسمي "توكيل بالشهر العقاري".

وألقت قوة أمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا داخل مسكنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط شقيق المطرب عصام صاصا “هارب خارج البلاد، سبق اتهامه فى واقعة مصادمة ومتوفى”. 

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شقيق عصام صاصا

وأكد مصدر مسئول؛ أن قرار الضبط والإحضار بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه وآخرين بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين- للدفاع عن شقيقه رغم تواجده خارج البلاد.

 

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