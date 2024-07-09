الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة عقار بزهراء العاصمة الإدارية

القبض على تشكيل عصابى
القبض على تشكيل عصابى

 فى أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى مرتكب واقعة محاولة سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة الإدارية.  
 
جاء ذلك استكمالًا لجهود أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن (القاهرة – الشرقية)، بشأن تلقي لغرفة النجدة بالقاهرة فجر 8 يوليو بمحاولة بعض الأشخاص سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة بدائرة قسم شرطة بدر، وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من سلاح نارى لترويع المواطنين ليتمكنوا من الهرب مستخدمين سيارة إلنترا بيضاء.

 

 وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين تكوينهم تشكيل عصابى يضم ( 9 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق مديريتى أمن "القاهرة – الشرقية" ) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياة من العقارات تحت الإنشاء وضُبط بحوزتهم ( 3 سيارات " يتم إستخدامهم فى إرتكاب وقائع السرقات" بالإضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمان فى إرتكاب الواقعة " - عدد من الطلقات – أسلحة بيضاء – كمية من المسروقات "متحصلات وقائع أخرى"– مبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة).

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وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.. والوقوف على ما ارتكبه عناصر التشكيل من وقائع أخرى وملاحقة عملائهم.

 

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