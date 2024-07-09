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حوادث

العقوبة المتوقعة على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

احمد رفعت، فيتو
احمد رفعت، فيتو

تجري جهات التحقيق تحقيقاتها حول القبض على شخص رفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد في الجيزة، يوجه خلالها اتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب بدون دليل.

 

وكشفت التحقيقات هوية المتهم برفع لافتة خلال عزاء اللاعب أحمد رفعت بأحد المساجد بالجيزة، يوجه خلالها اتهامات لعدد من الرياضيين بالتسبب في وفاة اللاعب المذكور بدون دليل.

 

وأوضحت التحريات، أن المتهم رفع لافتة مدون عليها "قتلوه المجرمين (…)"، يدعى "خالد.أ"، 61 عامًا، موظف على المعاش، وتواجد خلال إقامة عزاء للاعب الراحل في أحد المساجد بالجيزة.

 

العقوبة المتوقع تطبيقها على شخص رفع لافتة

 

يقول أحمد جبريل المحامي يواجه المتهم جريمة الترويج لأخبار كاذبة بغرض التشهير بالشخصيات التي تضمنت اللافتة أسماءهم، والتشهير مثبت طالما كان على مرأى ومسمع من الجميع.

 

وتنص المادة 308 من قانون العقوبات على أنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

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القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

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