10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها
أعلنت وزارة الداخلية، قبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2024- 2025".
شروط القبول بالمعاهد الفنية الشرطية 2024
أن يكون من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى"
أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية عن طريق غير التجنس.
شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية
ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2024م.
ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور
ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.
أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى ( أى عام دراسى سابق ) بحد أدنى 60%
وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائيًا.
أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.
أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.
ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، والتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.
أن يقر الطالب بقبوله العمل فى أى موقع شرطى وفقًا لإحتياجات العمل.
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