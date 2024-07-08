مباحث الإنترنت تحقق في بلاغ شوبير ضد مروجي شائعة تسببه بوفاة أحمد رفعت
تحقق إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت بوزارة الداخلية في بلاغ الإعلامي أحمد شوبير ضد مروجي شائعة تسببه في وفاة اللاعب أحمد رفعت من خلال فريق بحث تم تشكيله لفحص صفحات الفيس بوك، التي قام أصحابها بنشر هذه الشائعة، واستدعاء أصحابها لمناقشتهم حول التهم المنسوبة إليهم.
وكان الإعلامي أحمد شوبير، تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت برقم 14/ احوال ضد مروجي شائعات تسببه في وفاة اللاعب أحمد رفعت، وذكر اسمه في الواقعة، وكلف المحامين بتقديم عدة بلاغات أخرى في كل من ذكر اسمه في واقعة أحمد رفعت.
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