ضبط سرقات كهرباء وتحصيل 134 ألف جنيه غرامات، نتائج حملة مرافق بحي شرق الإسكندرية

قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة بمزلقان فيكتوريا وشارع الجلاء والساعة وجميلة بوحريد ودوران السيوف حتى منطقة العوايد بنطاق الحي، تم خلالها التحفظ على ٥٨٥ حالة إشغال متنوع، وإزالة وعزل ١٤٣ وصلة سرقة تيار كهرباء وتحصيل غرامات فورية بقيمة ١٣٤ ألف جنيه وتشميع ٥ منشآت مخالفة.

جاء ذلك بحضور المهندسة إنجي فتحي سكرتير عام الحي، والنقيب محمود مختار رئيس وحدة مرافق شرق، والكول الأمني ومديري إدارات رخص المحلات وإشغال الطريق ومعاونيه والمتابعة الميدانية والإعلانات والإعلام ومسئولي شركة نهضة مصر وكافة الجهات المعنية.

وشدد حبيب على استمرار المرور وضرورة التمركز في المنطقة لضمان عدم عودة المخالفات، مؤكدا أن الرصيف والشارع حق للمواطن، وأنه لن يتم السماح بأي تعديات أو إشغالات عليه بأي شكل من الأشكال، كما شدد على التعامل بكل حزم مع هذا الملف حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح، تيسيرًا على المواطنين وحرصًا على المظهر الحضاري للشوارع.

على الصعيد ذاته أوضح حبيب: خلال الحملة التي بدأت في الحادية عشر صباحا واستمرت حتى السابعة مساء ، تم فتح الطريق للمرور والمارة وإزالة كافة “فروشات” بائعي الخضروات والفاكهة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التي تعوق حركة المرور والمارة ورفع كافة مخلفاتهم، وتشميع المحال المخالفة، مشيرا إلى أن الإزالات عبارة عن ٣٩٥ حالة إشغال متهالك تم رفعها بسيارات شركة نهضة مصر، و١٢٨ حالة إشغال متنوع وإزالة ١٣ تعريشة و٤ سقيفة، وإزالة ٤٥ كتلة خرسانية.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات في ومنعها بالطريق العام بالشوارع والميادين لتسهيل حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري والحفاظ على تحسين المظهر الحضارى للمحافظة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين.