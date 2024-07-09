الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة ( صور)

بطولة الجمهورية لإلتقاط
بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد الحلقة السادسة

  نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للفروسية مسابقة (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة) بوادى الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بالقاهرة والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.
 


   
ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية المختلفة وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد الحلقة السادسة


  
 وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.
  
ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية فى رياضة الفروسية.
  
 

القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة عقار بزهراء العاصمة الإدارية

تحرير 42954 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تفاصيل

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانًا بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة الداخلية لإتحاد المصرى للفروسية بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد الحلقة السادسة

مواد متعلقة

القبض على تشكيل عصابى مرتكب واقعة سرقة عقار بزهراء العاصمة الإدارية

تحرير 42954 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة، تفاصيل

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

ضبط 67 سلاحا ناريا و16 قضية مخدرات خلال حملات بأسوان وأسيوط ودمياط

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 11 مليون جنيه

ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف على التفاصيل 

مصرع شاب أسفل عجلات قطار الأقصر

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

حقيقة تحريك أسعار الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال

بعد استقالة مجلس وليد دعبس، من هو رئيس مجلس مودرن سبورت الحالي؟

درجات الحرارة المسجلة الآن فى الظل بالمحافظات

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

وفاة أحمد رفعت، استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

أخبار الأهلي، عودة كهربا وتاو أمام بيراميدز وتجديد عقد معلول

منوعات

المزيد

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

لحظة تحبس الأنفاس، طائرة تفقد عجلة أثناء إقلاعها (فيديو)

رجل قعيد يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في السوق

كم سجل سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرى

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التثويب في غير أذان الفجر؟ الإفتاء تجيب

دعاء عاشوراء، أفضل ما يقال في هذا اليوم

تفسير حلم الجراد في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية