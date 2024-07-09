الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة ( صور)

نظمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للفروسية مسابقة (بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد الحلقة السادسة) بوادى الفروسية للشرطة على ضفاف بحيرة عين الحياة بالقاهرة والذى يُعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.







ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السُبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية المختلفة وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

بطولة الجمهورية لإلتقاط الأوتاد الحلقة السادسة





وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.



ومن جانبهم أشاد المشاركون بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية فى رياضة الفروسية.





جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين وإيمانًا بالنهوض والإرتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة لاسيما رياضة الفروسية.

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