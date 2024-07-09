الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

30 يوليو الحكم في استئناف حسين الشحات

الشيبي وحسين الشحات
الشيبي وحسين الشحات

 قررت محكمة مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامس، تأجيل نظر استئناف حسين الشحات على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتعدي على الشيبي لجلسة 30 يوليو للحكم.

وقال أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات، إنه طلب استدعاء جمال علام ومراقب مباراة الأهلي وبيراميدز، كما ترافع أمام المحكمة.


وأصدرت محكمة جنح مدينة نصر، حكمها على اللاعب حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ.

أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات الحكم على حسين الشحات بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيًا، وإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صدور الحكم وألزمته بمبلغ 100،001 جنيه تعويضا مدنيا، بسبب الإهانة والتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن حسين الشحات ارتكب في حق المجني عليه عقوبات استوجب عليها القانون الحبس، ومنها عبارات في الملعب (أقسم بالله عشان اللي انت بتعمله ده عشان أنت قليل الأدب) يعقب ذلك صفع الأول للأخير على وجهه، وهو ذاته ما أقر به المتهم حسين علي الشحات حال مواجهته بالتقرير التحقيقات النيابة العامة بتاريخ 6-2-2024 ومن ثم تأيدت أقوال المجني عليه بشكواه وما شهد به شاهدي الإثبات، أشرف بيومي حسن، ومحمود علي سید، بتحقيقات النيابة العامة.

 

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