الثلاثاء 09 يوليو 2024
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حوادث

مأساة حبيبة الشماع تتكرر بمصر القديمة، سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه

المتهم
المتهم

شهدت منطقة مصر القديمة، مأساة مشابهة لمأساة فتاة مدينتي “حبيبة الشماع”، والتي قفزت من سيارة “أوبر”، بعد أن أقدم سائقها على ارتكاب أفعال مريبة.

وقد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائق توك توك لقيامه بحركات منافية للآداب أثناء ركوب سيدة بصحبته بمصر القديمة.
 

سيدة تقفز من توك توك تحرش بها سائقه وأتى بحركات منافية للآداب 

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، "مصابة بشرخ فى عظمة الوجه والعضد الأيسر") بأنها أثناء استقلالها مركبة "توك توك" خلال عودتها من عملها، قام سائق التوك توك بحركات خادشة للحياء، فطلبت منه التوقف لكي تنزل، إلا أنه رفض.. فما كان منها إلا أن قفزت من التوك توك أثناء سيره، فنتج عن ذلك إصابتها.

 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السائق وضبطه أثناء استقلاله المركبة، وأقر بإرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

يذكر أن قضية “حبيبة الشماع” هزت الرأي العام، بدءًا من وقوعها في 21 فبراير الماضي حتى وفاة حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بنزيف في المخ داخل المستشفى.

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اجهزة الامن بالقاهرة شرطة مصر القديمة مديرية أمن القاهرة واقعة حبيبة الشماع

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