عقب انتهاء اجتماع القاهرة، بدء مفاوضات صفقة التبادل في قطر خلال 48 ساعة

كشف مسئول فلسطيني كبير، اليوم، أن المفاوضات غير المباشرة بين فريقي التفاوض من حركة حماس وإسرائيل، ستبدأ في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الـ 48 ساعة القادمة.

النقاط الخلافية الرئيسية في صفقة التبادل

وأوضح المسئول الفلسطيني، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن النقاط الخلافية الرئيسية من وجهة نظر حماس، وقال إن الحركة تريد، سحب القوات الإسرائيلية من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وكذلك ترفض حماس الموقف الإسرائيلى الرافض لإطلاق سراح 100 أسير من كبار الشخصيات، من الجهاد الإسلامي وفتح الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.

حماس تخلت عن شرط وقف دائم لإطلاق النار

وأشار المسئول الفلسطينى الكبير لـ بى بى سي، إلى أن حماس تخلت بالفعل عن مطلبها بوقف دائم لإطلاق النار كشرط مسبق لبدء المحادثات، وقال المصدر إن المفاوضات ستكون طويلة جدًا ومعقدة وغير مباشرة، ولكن هناك مستوى من الأمل في إمكانية نجاحها.

وتعقد في القاهرة اليوم، جلسة مباحثات بين رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارني والوفد الأمني المصري، ومن المقرر أن يسافر رؤساء الوفود الثلاثة إلى الدوحة غدًا الثلاثاء.