مصدر رفيع مستوى: وفد أمريكي يصل القاهرة لبحث التهدئة بغزة

أكد مصدر رفيع مستوى، مساء اليوم الإثنين، أن وفدا أمريكيا برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يصل القاهرة للقاء الوفد الأمني المصري في مستهل جولة جديدة لمفاوضات الهدنة بغزة، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

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