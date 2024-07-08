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خارج الحدود

أسوشيتد برس تزعم: حماس طالبت قادة الحركة في الخارج بقبول مقترح وقف إطلاق النار

حماس، فيتو
حماس، فيتو

 زعمت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسئولين في المنطقة ومسئولين أمريكيين وجود رسائل من قادة حماس بغزة حثت القيادة السياسية للحركة في الخارج على قبول مقترح وقف إطلاق النار.

رسائل من قادة حماس بغزة

وقال قيادي في حماس لوكالة "فرانس برس"، إن الحركة وافقت على أن تنطلق المفاوضات حول الرهائن الإسرائيليين من دون وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. 

 

 محادثات لوقف الحرب المستمرة 

ويأتي ذلك وسط تجدد جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لحث إسرائيل وحركة حماس على خوض محادثات لوقف الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

 

وذكر المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته بأن حماس كانت في السابق تشترط أن توافق إسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار بشكل دائم لتخوض مفاوضات حول الأسرى.

وأضاف هذه الخطوة تم تجاوزها حيث أن الوسطاء تعهدوا بأنه طالما مفاوضات الأسرى مستمرة، يستمر وقف إطلاق النار".

وتابع: حماس تراجعت عن شرطها الخاص بالوقف الدائم لإطلاق النار، حيث وافقت أن تنطلق المفاوضات من دون وقف النار الدائم".

وقال مسؤولون إن إسرائيل عارضت بشدة في السابق مطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

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