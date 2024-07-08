حماس: تعاملنا بروح إيجابية مع مباحثات اتفاق التهدئة
أعلنت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في قطر ومصر.
حماس تجري اتصالات مع الوسطاء
وقالت حماس في بيانها إن الاتصالات تمحورت حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق.
وأضافت الحركة في بيانها أن هنية تواصل مع مسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة.تعاملت الحركة بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.
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