بينهم محور فيلادلفيا، يديعوت أحرونوت تنشر نقاط الخلاف الثمانية في صفقة تبادل الأسرى

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم، تفاصيل نقاط الخلاف فى صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، فى ظل تعنت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واشتراطه التمسك باستمرار العدوان على غزة.

نقاط الخلاف حول صفقة تبادل الأسرى

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير، أن نقاط الخلاف في صفقة التبادل المرتقبة تجسدت فى 8 إشكاليات، وجاءت كالتالي

1- موعد انتهاء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم.

2- هل سينسحب الجيش من محوري فيلادلفيا ونيتساريم؟

3- هل ستتوقف الطلعات الجوية للجيش الإسرائيلي لجمع معلومات استخباراتية أثناء المفاوضات؟

4-مفاتيح تبادل الجثث مقابل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الجنود مقابل الأسرى.

5- إلى أين سيذهب أسرى المؤبدات المحررون من الضفة الغربية، فإسرائيل تريد إبعادهم إلى غزة أو الخارج وحماس ترفض.

6- السلطة في غزة: من سيوزع المساعدات في المرحلة الأولى من الصفقة؟ ومن سيحكم بدل حماس؟ ومن سيدير إعمار غزة الذي سيبدأ في المرحلة الثالثة؟

4- شروط إنهاء الحرب: ستطالب إسرائيل بحق الرد على أي خرق من حماس.

8- هل سيتمكن النازحون من الوصول إلى المنطقة العازلة على حدود القطاع؟

وفد إسرائيلي فى القاهرة لبحث صفقة التبادل

وكان موقع "والا" الاخباري العبري، نقل فى وقت سابق اليوم، عن مسؤول فى الاحتلال الإسرائيلي قوله، أن اجتماع القاهرة اليوم سيبحث صفقة التبادل وإعادة فتح معبر رفح وترتيبات أمنية أخرى.

وتابع المسؤول الإسرائيلي، سنبحث مع المصريين والأمريكيين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة.

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف) بتسلئيل سموتريتش، أنه لن أكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل.

وتابع موجها حديثه إلى نتنياهو قائلا: يا رئيس الوزراء، هذا ليس النصر المطلق الذي وعدت به.. سيكون الفشل المطلق، لا تقدموا للسنوار انتصارا كهدية مجانية.