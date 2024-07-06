أخبار الحوادث: كواليس التحقيق مع إمام عاشور بتهمة التعدي على أمن المول.. إحالة قضية الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي إلى الطب الشرعي

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ساعتان قضاهما إمام عاشور لاعب النادي الأهلي داخل سراي نيابة الشيخ زايد لاستجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن بمول شهير، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة ٥ آلاف جنيه.

النيابة تتهم عاشور بالتعدي على فرد الأمن وإصابته

واجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثاني، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يتعدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا:"بتصور ايه" وحاول اخذ هاتفه منه.

أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ملف قضية اتهام طبيب نساء وتوليد المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي، الداعية الإسلامي، إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

ووصل لمقر محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم السبت، أسرة وأصدقاء الطبيب المتهم بالخطأ الطبي والإهمال المتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، داخل مستشفى بالتجمع الخامس.

وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية لسماع أقوال الشهود وحضور لجنة الطب الشرعي؛ لمناقشتها فيما سطرته في تقرير سبب الوفاة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط شقيق المطرب عصام صاصا “هارب خارج البلاد، سبق اتهامه فى واقعة مصادمة ومتوفى”.

وأكد مصدر مسئول؛ أن قرار الضبط والإحضار بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه وآخرين بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين- للدفاع عن شقيقه رغم تواجده خارج البلاد.

كشف مصدر مطلع، تفاصيل التقرير الطبي المبدئي الذي قامت به الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تحريرها محضرا رسميا في قسم شرطة التجمع تتهم فيه زوجها السابق الفنان حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب.

كدمات وتجمعات دموية

وأوضح المصدر، أن التقرير احتوي علي تجمعات دموية أسفل العين اليسرى، وإصابات متفرقة بالجسم، وكدمات بالقدم اليمني، وجرح غائر بالرأس.

وقالت الفنانة إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي، وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها، وحررت المحضر رقم 7155 جنح التجمع أول.

وتوجهت قوة من قسم شرطة التجمع لضبط المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير أمن الجيزة بسبب سرقة سيارة نصف نقل كان شريكًا بها مع آخر.

وقال توفيق عكاشة، عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “رسالتي إلى اللواء وزير الداخلية واللواء مدير أمن الجيزة، تمت سرقة سيارة نصف نقل أنا شريك في نصفها مع رجل أردت أساعده في مواجهة متطلبات الحياة فسرقها الحرامي من سوق أكتوبر للجملة”.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على معلمة تلقن الطلبة إجابات امتحان الثانوية العامة فى المنصورة بمحافظة الدقهلية .

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد المواقع من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة.

وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 يوليو الجارى خلال آداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الامتحان مع الطلاب بذات اللجنة.

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا للمتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.