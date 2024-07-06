كواليس التحقيق مع إمام عاشور بتهمة التعدي على فرد أمن بمول شهير

ساعتان قضاهما إمام عاشور لاعب النادي الأهلي داخل سراي نيابة الشيخ زايد لاستجوابه حول اتهامه بالتعدي بالضرب على فرد أمن بمول شهير، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة ٥ آلاف جنيه.

النيابة تتهم عاشور بالتعدي على فرد الأمن وإصابته

واجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثاني، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

وأضاف لم يتعدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلا:"بتصور ايه" وحاول اخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه او يدفعه على الارض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الامن كما انكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلا: الواقعة كانت شد وجذب.

وحول عدد الأشخاص الذين رافقوه لحظة اقتحام بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة، قال إنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص ربما يكونوا من الجماهير الذين تتبعوه فور رؤيته.

هوية الشباب المتهم بالتحرش في الفيديو

ونجحت النيابة بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر في تحديد هويات ٥ شباب من خلال مراجعة كاميرات المراقبة في قطاع السينما بالمول، حيث رصدهم مقطع فيديو أثناء النقاش مع أشقاء أصدقاء زوجة إمام عاشور عقب انتهاء عرض السينما.

وتمكنت النيابة من التوصل لهوية الشبان الخمسة وأرسلت في استدعائهم وحضر ٤ منهم إلى سراي النيابة للإدلاء بأقوالهم حول مدى صحة اتهامهم بالتحرش بزوجة إمام عاشور.

ونفى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٢٢ عاما أي صلة لهم بادعاء زوجة إمام عاشور بتعرضها للتحرش ونفوا علمهم بالواقعة من الأساس.

أقوال شهود العيان في حادث إمام عاشور

وكشف أفراد الأمن أن زوجة لاعب الكرة دخلت المول وخرجت، ولم تشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات، أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة.

وقال أفراد الأمن، إنها لم تبلغ أيًّا من أفراد الأمن، سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأفادوا بأنها غادرت المول عقب انتهاء الفيلم، حتى عاد إمام عاشور، وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

وكشف أفراد الأمن أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم في الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

من جانبه، قال عبد الله مصطفى فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي: "أؤدي عملي زي أي إنسان طبيعي في مجال عمله، يوم الأربعاء الساعة 7 إلا الربع صباحًا واقف في مكان عملي تفاجأنا بنجم مصر إمام عاشور دخل علينا بسرعة فائقة وكان في حالة ثورة فأعطيت إشارة بعدم اعتراضه لتجنب أي مشاكل".

وذكر المجني عليه: طلبت من الكابتن إمام عاشور نفهم الموضوع فلقيته لف مرة واحدة، وبدأ يشتم ويعلي صوته ويطلق ألفاظًا بذيئة، ولقيته مندفع علي وبيمسكني من الجاكيت والقميص علشان أنا المشرف والمسئول عن الأمن.

وأوضح فرد الأمن المجني عليه أن إمام عاشور ادعى تعرض زوجته للمعاكسة أثناء خروجها من السينما الساعة 5 الصبح، وقال لنا: “يا ولاد …….. أنا مراتي اتعاكست”، قلت له: مراتك اتعاكست احنا مالنا كأفراد أمن؟!.. وليه لم تقدم شكوى عشان نعرف نجيب حقها؟!، ومفيش حد قدم اي شكاوى عن معاكسة في التوقيت ده.

واستطرد في حديثه: زوجة إمام عاشور أدعت بأنها اتعاكست في حفلة سينما الساعة 3 إلا ربع الفجر.. ليه ما بلغتناش، وهي كانت معاها كتيبة شباب على كلامها إخواتها وإخواته، وما اتخانقوش وما اتحمقوش ليه وما وصلتيش للأمن ليه علشان الأمن يجيب لك حقك؟!.

مشرف الأمن: الحاشية اللي تبع إمام عاشور ضربوني وأغمى عليَّ

وقال المجني عليه، لاعب النادي الأهلي مسك القميص والجاكيت ولقيت الضرب اشتغل فيا من كذا حد وزمايلي متدخلوش لأننا مش هنتخانق، ولا هنعملها معارك وانا أغمى علي بعد لما اتضربت من الحاشية اللي تبع إمام عاشور، مشيرا بأنه كان الأفضل يتخانق مع اللي كانوا مع مراته وسبوها تتعاكس.

وأشار إلى أنه يواصل الإجراءات القانونية، وهياخد حقه بالقانون ولن يفعل مثل ما عمله إمام عاشور، مشيرا إلى تحرير محضر يوم 20 يونيو بالواقعة الخاصة باعتداء إمام عاشور عليه.

وأضاف: بقيت 12 ساعة في قسم الشرطة لعمل الإجراءات، وتم التحقيق معنا في النيابة وتم سماع شهود العيان، ولا صحة أننا تصالحنا.

واختتم حديثه قائلا: أنا جوه المول مسمعتش بوقوع أي مشكلة خاصة بإن زوجة إمام عاشور تعرضت للتحرش أو المعاكسة وبعد مراجعة الكاميرات تبين إن مفيش أي معاكسة.