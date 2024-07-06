السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية

الحكم على خلية ارهابية،
الحكم على خلية ارهابية، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ "الهيكل الإداري للإخوان" لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لتشكيل لجنة من الأزهر الشريف لفحص الكتب والمضبوطات التي ضبطت بحوزة المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة: أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.

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الهيكل الإداري للإخوان جماعة إرهابية المصالح الحكومية

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