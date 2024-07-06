جرح غائر وكدمات، التقرير الطبي بواقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب
كشف مصدر مطلع، تفاصيل التقرير الطبي المبدئي الذي قامت به الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تحريرها محضرا رسميا في قسم شرطة التجمع تتهم فيه زوجها السابق الفنان حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب.
كدمات وتجمعات دموية
وأوضح المصدر، أن التقرير احتوي علي تجمعات دموية أسفل العين اليسري، وإصابات متفرقة بالجسم، وكدمات بالقدم اليمني، وجرح غائر بالرأس.
وقالت الفنانة إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي، وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها، وحررت المحضر رقم 7155 جنح التجمع أول.
وتوجهت قوة من قسم شرطة التجمع لضبط المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق معه.
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