بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح الإذن لـ 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية .

وزارة الداخلية قـرار رقم 1085 لسنة 2024

وتضمن نص قرار؛ وزارة الداخلية رقم 1085 لسنة 2024 أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ تقـــــــــرر ان يُـؤذن لكل من الواحـد والعشـرين مواطنًا (أولهم محمد خالد شكري أحمد عبد الرؤوف وآخرهم إبراهيم هاني إبراهيم الزيات) المدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية

وشملت القائمة ؛ محمد خالد شكرى أحمد عبد الرؤوف الجيزة 27/11/2001 الإيطالية، عمر محى الدين موسى مصطفى موسى الجيزة 1/10/1994 الإيطالية، أدهم محمود محمد فؤاد جابر الإسكندرية 15/4/1997 الإيطالية، محمد مصطفى عبد الصمد شناوى سليمان الفيوم 1/9/2001 الإيطالية، محمد محمد جمعة بقا الغربية 24/6/2005 الإيطالية، أحمد عمر أحمد نفادى إيطاليا 14/5/2005 الإيطالية، أحمد عادل إبراهيم بدوي السيد إيطاليا 17/5/2000 الإيطالية.

كما تضمنت القائمة: أحمد محمد أحمد البنداري أحمد النادي أمريكا 23/10/2000 الأمريكية، كيفين سامح قدوس عبد الشهيد أمريكا 21/1/2001 الأمريكية، فراس إبراهيم سعد الجبور شمال سيناء 13/2/1999 الفلسطينية، محمد سليمان سليمان محمد الشاعر فلسطين 17/8/2005 الفلسطينية، محمد عبد الباسط أبو النجا عبد الباسط حامد شحاته السودان 5/8/2006 السودانية، مينا مشيل سعد بطرس حنا حنا السودان 2/2/1997 السودانية، أحمد حسن عبد الفتاح محمود أبو عيش الغربية 20/8/1995 الفرنسية.

وتضمنت القائمة: أحمد محمد شهاب الدين محمد عوض عمر بورسعيد 3/10/1995 البرازيلية 16 اليكساندروس أندريا انستاس روسوس القاهرة 30/12/2006 اليونانية، عبد الرحمن علاء محمد عوض الشناوي الامارات 10/12/2003 التركية، أحمد عبد الفتاح عرفه طايل بريطانيا 15/9/1973 البريطانية، فجر عبد الفتاح حسنين أحمد القاضي الإسكندرية 26/8/1979 البريطانية، عمر شيرين عز الدين صالح محمد السعودية 24/6/1999 الكندية، إبراهيم هاني إبراهيم الزيات المنوفية 2/7/2005 الكندية.