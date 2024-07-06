الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة داخل مستشفى بأكتوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات واقعة مشاجرة داخل أحد المستشفيات بالجيزة وضبط طرفيها.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود مشاجرة داخل أحد المستشفيات الخاصة "كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر".

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع طرف أول: صيدلى حر – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر مصاب "بخدوش متفرقة بالجسم"، طرف ثان محام وممثل قانونى للمستشفى محل البلاغ – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبسؤال الأول ادعى حضوره للمستشفى محل البلاغ لتوقيع الكشف الطبى على زوجته، وعقب دخولها فوجئ بتباطؤ الطاقم الطبى ولدى معاتبتهم قاموا بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته.

وبسؤال الطرف الثانى اتهم الطرف الأول بالتعدى على العاملين بالمستشفى بالسب والشتم، وبث فيديو "مباشر" على حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التشهير بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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