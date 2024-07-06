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حوادث

إحالة قضية الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي إلى الطب الشرعي

عبدالله رشدي، فيتو
عبدالله رشدي، فيتو

أحالت محكمة جنح القاهرة الجديدة، ملف قضية اتهام طبيب نساء وتوليد المتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير نهائي بالواقعة.

وقررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

ووصل منذ قليل، لمقر محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم السبت، أسرة وأصدقاء الطبيب المتهم بالخطأ الطبي والإهمال المتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، داخل مستشفى بالتجمع الخامس. 

وكانت المحكمة أجلت الجلسة الماضية لسماع أقوال الشهود وحضور لجنة الطب الشرعي؛ لمناقشتها فيما سطرته في تقرير سبب الوفاة

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة قضية واقعة إهمال طبي تسبب في وفاة زوجة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، بأحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس، لمصلحة الطب الشرعي.

الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال

واستمعت إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدي الإهمال ونسبته ومدي المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

تجدر الاشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسئولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.

وطالب البلاغ، في مضمونه بإعادة فتح التحقيق في واقعة مصرع زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.

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الطب الشرعي زوجة الشيخ عبدالله رشدي القاهرة الجديدة محكمة جنح القاهرة الجديدة

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