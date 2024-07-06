السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

الإعدام للمتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية في شبرا الخيمة

الحكم علي المتهمين
الحكم علي المتهمين بقتل طفل بقليوب، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعى، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، بالإعدام شنقا للمتهمتين بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

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جنايات شبرا الخيمة مركز شرطة قليوب مفتى الجمهورية

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