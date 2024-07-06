تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب
توجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم السبت لقسم شرطة التجمع الأول وقامت بتحرير محضر ضد طليقها الملحن حسام حبيب لتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وكدمات وسحجات وسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.
وقالت الفنانة إنها فوجئت به يأتي إلى فيلتها بمنطقة التجمع الأول وتشاجر معها بسبب حسابات مالية خاصة بالشركة التي بينهما في استديو غنائي وتطورت لتعديه بالضرب المبرح عليها وسرقتها وحررت المحضر رقم 7155 جنح التجمع أول.
وتوجهت قوة من قسم شرطة التجمع لضبط المتهم وإحالته للنيابة للتحقيق معه.
من جهته أكد مصدر مطلع، تصالح شيرين عبد الوهاب وتنازلها عن محضر التعدي والمشادات الكلامية مع حسام حبيب وذلك بعدما وقع الطرفين على تصالح، وتعهد الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.
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