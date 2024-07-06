السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

معلمة وشقيقتها طالبة في اللجنة، ضبط صاحبة فيديو الغش الجماعي بالمنصورة

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على معلمة تلقن الطلبة إجابات امتحان الثانوية العامة فى المنصورة بمحافظة الدقهلية .

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تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على أحد المواقع من مقطع فيديو يتضمن محاولة إحدى السيدات تلقين الطلبة بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة المنصورة من خلال النداء عليهم خلف مبنى المدرسة.


وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ اليوم 6 يوليو الجارى خلال آداء الطلاب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بمدينة المنصورة، وتم ضبط مرتكبة الواقعة فى حينه، وتبين أنها تعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة، وأن شقيقتها الصغرى تؤدى الامتحان مع الطلاب بذات اللجنة.

 

وإعترفت بحصولها على أسئلة الامتحان والأجوبة بعد مرور ساعتين من بدء الامتحان من خلال إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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