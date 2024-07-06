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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شقيق عصام صاصا بتهمة تزوير توكيل المحامي

عصام صاصا, فيتو
عصام صاصا, فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة ، من ضبط شقيق المطرب عصام صاصا “هارب خارج البلاد، سبق اتهامه فى واقعة مصادمة ومتوفى”.

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شقيق عصام صاصا

وأكد مصدر مسئول؛ أن قرار الضبط والإحضار بناءً على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لقيامه وآخرين بتزوير توكيل عام قضايا لأحد المحامين- للدفاع عن شقيقه رغم تواجده خارج البلاد.

 

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شقيق عصام صاصا المطرب عصام صاصا لأجهزة الأمنية بالجيزة

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