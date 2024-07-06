توفيق عكاشة يستغيث بـ وزير الداخلية لإرجاع سيارته المسروقة بالجيزة
وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة استغاثة إلى كل من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومدير أمن الجيزة بسبب سرقة سيارة نصف نقل كان شريكًا بها مع آخر.
وقال توفيق عكاشة، عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “رسالتي إلى اللواء وزير الداخلية واللواء مدير أمن الجيزة، تمت سرقة سيارة نصف نقل أنا شريك في نصفها مع رجل أردت أساعده في مواجهة متطلبات الحياة فسرقها الحرامي من سوق أكتوبر للجملة”.
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة: “تم تحرير المحضر رقم 4450 جنح ثالث أكتوبر”.
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