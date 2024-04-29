عباس يشدد على أهمية مواصلة دعم الأونروا

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، على أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأضاف عباس: "نحذر من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأكد عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

محمود عباس يحذر من اجتياح رفح

وكان قد حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، من أن اجتياح إسرائيل لرفح سيمثل أكبر كارثة بتاريخ الشعب الفلسطيني، معربا عن خشيته من توجه إسرائيل بعد غزة للضفة الغربية وترحيل أهلها نحو الأردن.

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وقال عباس خلال كلمة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ شعبنا".

وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة "مؤسف للغاية".

تهجير أهالي الضفة الغربية

وأضاف: "لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة".

وطالب بوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الاساسية للمواطنين فورا.

اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتداعياته الخطيرة، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة.