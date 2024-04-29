الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد 7 أشهر من العدوان، المتظاهرون الإسرائيليون يرفعون شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو

تظاهر العديد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في  قطاع غزة، اليوم الإثنين، أمام مقر وزارة الدفاع بتل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل فورية مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين في تل أبيب رفعوا شعارات تطالب بوقف الحرب على  قطاع غزة لإتمام صفقة التبادل.

 

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون الحكومة الإسرائيلية بعقد صفة تبادل

وطالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، اليوم، الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بعدم إضاعة الفرصة لإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وأكد عائلات الأسرى في بيان، أن السبيل الوحيد لإعادة كل الرهائن هو إبرام صفقة تبادل، كما وجهت  لـ يحيى السنوار ومجلس الحرب الإسرائيلي رسالة وطالبتهم بالموافقة على الصفقة.

Advertisements

وتابع البيان "نشكر الإدارة الأمريكية على جهودهما في إعادة الرهائن، خلال الصفقة الأولى، ونحث حكومات كل من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر على فعل ما في الوسع لإعادة أسرانا الآن".

 

وزير المالية الإسرائيلي يحذر نتنياهو من إلغاء عملية رفح

في سياق متصل، أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، في وقت سابق من أمس الأحد، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".

 

البيت الأبيض إسرائيل لن تدخل رفح بدون طرح الرؤيا الأمريكية 

وأعلن  البيت الأبيض مساء أمس الأحد ان إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها لن تدخل رفح حتى يتسنى للإدارة الأمريكية طرح رؤيتها ومخاوفها.

وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية: أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها بشأن المساعدات الإنسانية في  قطاع غزة.

واستطرد خلال حديثه  لصحيفة  NBC الأمريكية أن هناك مقترحا جيدا أمام حماس منذ أسابيع لكنها لم تتحرك نحوه حتى الآن".

العدل الدولية تثير الهلع في إسرائيل.. مذكرة اعتقال تنتظر حكومة الاحتلال.. تل أبيب تضغط على أمريكا لمنع صدور الأمر.. والعالم يترقب سجن نتنياهو وجالانت وهاليفي

مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في تل أبيب (فيديو)

مسؤول إسرائيلي: حزب الله يمتلك صواريخ طويلة المدى تصل لأي مكان في تل أبيب

إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل رفح تل أبيب حماس نتنياهو يحيى السنوار الولايات المتحدة

مواد متعلقة

إذاعة جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه إسرائيل

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

مشهد يدمي القلوب، أهالي مدينة رفح يشيعون جثامين 25 شخصا استشهدوا بنيران الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا بالضفة الغربية
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الزمالك عن لقطة احتفال مصطفى شلبي بهدف دريمز: بيقول الأبيض في قلبي

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

إدارة جديدة بهيئة نظافة القاهرة للتدخل السريع

منوعات

المزيد

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads