الأربعاء 24 أبريل 2024
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خارج الحدود

جامايكا تعترف رسميا بدولة فلسطين

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

فلسطين، أعلن مكتب رئيس وزراء جامايكا، في بيان اليوم الأربعاء الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية 

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة، بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة يوم 29 نوفمبر 2012.

وتقدمت للحصول على العضوية الكاملة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم لكي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن.

وفي وقت سابق تقدمت الجزائر بمشروع قرار "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

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وزعمت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي 

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في تصريح صحفي أن "الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث تعترف أغلبية دول العالم بدولة فلسطينية وذلك منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة إلى وضع الدولة المراقب».

وشددت الرئاسة على أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدوانًا صارخًا على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتزيد في دفع المنطقة إلى شفا الهاوية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ومواصلة سياسات العدوان وجرائم الحرب التي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة الأميركية التي دأبت على استخدام الفيتو ضد حقوق الشعب الفلسطيني.

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فلسطين الأمم المتحدة مجلس الامن الجزائر

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