الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر بريطانيا من نشر قواتها بقطاع غزة

حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، بريطانيا، من نشر قوات عسكرية لها في قطاع غزة، لافته إلى أنه سيتم التعامل معها على أنها قوات احتلال "وستكون أهدافًا مشروعة للمقاومة الفلسطينية".

وبحسب وكالة «سما» الفلسطينية، تابعت الجبهة في بيان: التبريرات التي تقدمها بريطانيا لنشر هذه القوات للمساعدة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر ممر بحري جديد حسب ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية، "كذبة لا تنطلي على أحد".

الدعم البريطاني للاحتلال الإسرائيلي

وأشارت إلى أن بريطانيا مستمرة حتى اليوم في دعم الاحتلال وجرائمه بالقطاع والضفة لذلك فإن شعبنا سيتعامل مع بريطانيا بأنها طرف معادي وقوة احتلال تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني".

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وأضافت: "شعبنا لن ينسى الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا بحق الشعب الفلسطيني بمساهمتها الرئيسية في إنشاء الكيان الصهيوني، بعد إصدار وعد بلفور المشؤوم".

المقاومة ستتصدي لأي أهدافٍ استعمارية خبيثة

وتعهدت الجبهة الشعبية، "بأن المقاومة ستتصدى لأي تواجد أو تدخل من أي دولة أو قوات عسكرية غازية تحت مسميات إنسانية وإغاثية."

وذكرت بأن "من يريد إغاثة الشعب الفلسطيني عليه أن يضغط من أجل وقف العدوان وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإغاثية عبر المعابر الرسمية في القطاع وتحت إدارة وإشراف فلسطيني ودولي".