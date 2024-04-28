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خارج الحدود

أبو مازن: اجتياح رفح أكبر كارثة، ونحذر من تهجير أهالي الضفة للأردن

الرئيس الفلسطينى،
الرئيس الفلسطينى، فيتو

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اجتياح إسرائيل لرفح سيمثل أكبر كارثة بتاريخ الشعب الفلسطيني، معربا عن خشيته من توجه إسرائيل بعد غزة للضفة الغربية وترحيل أهلها نحو الأردن.

الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض 

وقال عباس خلال كلمة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض "إذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ شعبنا".

وطالب الرئيس عباس المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

واشار الى ان إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة "مؤسف للغاية".

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 تهجير الفلسطينيين من الضفة

واضاف "لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة".

وطالب بوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الاساسية للمواطنين فورا.

اجتياح مدينة رفح الفلسطينية

وكشفت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق، عن استعدادات جيش الإحتلال الإسرائيلي النهائية قبل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية وكيف يتم الضغط على مصر لقبول العملية التي ترفضها القاهرة بشدة.

وحملت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية أي هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وتداعياته الخطيرة، ما يشكل بداية لمرحلة صراع طويلة.

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