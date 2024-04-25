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إجراءات تعسفية من الاحتلال على إدارة النفايات الصلبة في فلسطين.. أزمة متفاقمة بــ رام الله.. ومدينة البيرة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا

فلسطين، فيتو
فلسطين، فيتو

يُشكل موضوع النفايات الصلبة في فلسطين قضية بيئية وإنسانية معقدة تُلقي بظلالها القاتمة على حياة الفلسطينيين وصحتهم وبيئتهم، وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية التعسفية التي تعرقل عمليات جمع النفايات والتخلص منها بشكل سليم.

تعاني محافظتا رام الله والبيرة من أزمة متفاقمة في إدارة النفايات الصلبة، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل عمليات جمع النفايات ونقلها إلى مكبات التخلص الآمن.

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أبرز الإجراءات التعسفية

وتتخذ هذه الممارسات التعسفية أشكالًا متعددة، منها:

منع وصول الشاحنات المحملة بالنفايات إلى مكبات التخلص الآمن، إذ تفرض إسرائيل قيودًا صارمة على حركة الشاحنات التي تنقل النفايات من مختلف المناطق الفلسطينية إلى مكبات التخلص الآمن، مما يؤدي إلى تراكمها في الشوارع والأحياء السكنية، مُخلفةً وراءها مخاطر صحية وبيئية جسيمة.

مصادرة الأراضي المخصصة لإقامة مكبات النفايات، حيث تُصادر إسرائيل بشكل متكرر الأراضي الفلسطينية المخصصة لإقامة مكبات النفايات، مما يُعيق جهود السلطات الفلسطينية في إدارة هذه القضية الحساسة.

استهداف محطات معالجة النفايات، إذ تعرضت محطات معالجة النفايات في فلسطين لاعتداءات إسرائيلية متكررة، بما في ذلك القصف الجوي وتخريب المعدات، مما يُعيق عمليات إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها.

منع وصول المساعدات الدولية، حيث تُعوق إسرائيل وصول المساعدات الدولية المخصصة لدعم جهود السلطات الفلسطينية في تحسين إدارة النفايات الصلبة، مما يُفاقم من حدة الأزمة.

وجاءت أبرز الإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال على إدارة النفايات الصلبة في محافظتي رام الله والبيرة في منع وصول الشاحنات المحملة بالنفايات إلى مكب زهرة الفنجان، وهو المكب الرئيسي في المحافظة، وإخضاع الشاحنات لتوقيفات طويلة على الحواجز الإسرائيلية، مما يؤدي إلى تراكم النفايات في محطات الترحيل.

كما أغلق الاحتلال الإسرائيلي مكب النفايات التابع لبلدية البيرة ومنع فرق العمل من استخدامه، واستهدف محطات الترحيل المؤقتة في المنطقة الصناعية، من خلال مصادرة الآليات ومنع العمل بها، وأدت كل هذه الإجراءات إلى تراكم النفايات في الشوارع والأحياء السكنية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة والبيئة.

نتائج كارثية على البيئة والصحة العامة

وتُؤدي هذه الممارسات الإسرائيلية إلى نتائج كارثية على البيئة والصحة العامة في فلسطين، منها:

انتشار الأمراض، حيث تُشكل النفايات المتراكمة بيئة خصبة لنمو البكتيريا والحشرات الضارة، مما يُساهم في انتشار الأمراض المعدية بين السكان.

تلوث الهواء والماء، إذ تُطلق النفايات المتراكمة غازات سامة تُلوث الهواء، كما تُشكل خطرًا على مصادر المياه الجوفية.

تشويه المنظر الطبيعي، فتُشوه النفايات المتراكمة المنظر الطبيعي، وتُؤثر سلبًا على جاذبية فلسطين السياحية.

خطوات لمعالجة الأزمة

وعلى الرغم من هذه التحديات الجسيمة، تبذل سلطة جودة البيئة الفلسطينية جهودًا كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة، منها:

التعاون مع المنظمات الدولية: تتعاون سلطة جودة البيئة الفلسطينية مع المنظمات الدولية المعنية لحشد الدعم الدولي لهذه القضية.

تنفيذ مشاريع إعادة التدوير: تُنفذ سلطة جودة البيئة الفلسطينية مشاريع لإعادة تدوير النفايات والاستفادة منها.

نشر الوعي البيئي: تُنظم سلطة جودة البيئة الفلسطينية حملات توعية لنشر الوعي بأهمية إدارة النفايات الصلبة بشكل سليم.

ولكنّ هذه الجهود لا تكفي لمواجهة الأزمة بشكل جذري، حيث تتطلب حلولًا سياسية تضمن حرية حركة النفايات ووصولها إلى مكبات التخلص الآمن.

وناشدت سلطة جودة البيئة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تعرقل عمليات جمع النفايات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمن حق الفلسطينيين في بيئة صحية.

وطالبت سلطة جودة البيئة الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لضمان حرية حركة النفايات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحماية البيئة من مخاطر التلوث.

توصيات للمجتمع الدولي

وناشدت سلطة جودة البيئة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها التعسفية والسماح بحرية حركة النفايات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ يجب على الدول المانحة تقديم الدعم المالي والفني لتحسين إدارة النفايات الصلبة، كما يجب على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة التحقيق في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
 

رسالة إلى العالم

ووجهت سلطة جودة البيئة الفلسطينية رسالة إلى العالم بأن الأزمة التي تعاني منها محافظة رام الله والبيرة في إدارة النفايات الصلبة هي نموذج مصغر للأزمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي، مناشدة العالم بأسره الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نضاله من أجل الحرية والكرامة وحق العيش في بيئة صحية.

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