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ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

ياباني ينجو بنفسه
ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكارتية، فيتو

في حادث مثير للدهشة نجح رجل ياباني في النجاة من الموت على يد دب بسبب فنون الكاراتيه.

 

النجاة من هجوم دب بري


وفي التفاصيل استعان ياباني بفنون الكاراتيه للدفاع عن نفسه ونجح في النجاة من هجوم شنه دب بري شرس عليه. وتمكن الياباني ماساتو فوكودا البالغ من العمر 50 عامًا، وهو لاعب كاراتيه ماهر، من التصدي لهجوم دب أثناء رحلة إلى مدينة نايرو الواقعة في جزيرة هوكايدو اليابانية.

وقام بضرب الدب، حتى تمكن من الهرب والنجو بنفسه.
 

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فنون الكارتية الكارتيه جزيرة هوكايدو اليابانية اليابان

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