زلزال هائل يضرب سواحل اليابان

أعلن مركز الرصد الأورومتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا هائلا بقوة 6.9 درجات علي مقياس ريختر ضرب سواحل اليابان، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» الإخبارية.

ولم ترد حتي الآن أي أنباء عن حجم الخسائر المادية أو البشرية.

زلزال قوي يضرب تايوان

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية، أمس الجمعة، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة هوالين في شرق تايوان.

وتسبب الزلزال القوي الذي ضرب تايوان في هز المباني في العاصمة تايبيه، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الزلزال كان على عمق 24.9 كيلومترًا، ولكن لم يرد حتى الآن أنباء عن وقوع ضحايا.

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