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حوادث

حبس شقيقين بتهمة قتل عاطل فى بورسعيد

حبس المتهمين،فيتو
حبس المتهمين،فيتو

قررت النيابة العامة، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عاطل  فى بورسعيد.

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كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، تمكن من ضبط شقيقين ببورسعيد لقيامهما بالتعدي على آخر بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهم مما أسفر عن وفاته.

مصرع عاطل على يد شقيقين ببورسعيد 

تلقى قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، وبها جروح متفرقة.

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وبالفحص وسؤال والدة المجنى عليه اتهمت شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمين بدائرة القسم، بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض وإحداث الإصابة التي أودت بحياته، خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكابه الواقعة وأنكر الآخر اشتراكه في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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النيابة العامة قتل عاطل فى بورسعيد مصرع عاطل على يد شقيقين قسم شرطة الزهور مديرية أمن بورسعيد

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