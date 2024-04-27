سقوط سيارة داخل مصرف بالفيوم ومصرع شخصين
لقي شخصان مصرعهما غرقا إثر سقوط سيارة داخل مصرف بالفيوم، ونقل مرفق الإسعاف الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتصريح بدفن الجثامين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
مصرع شخصين في حادث بالفيوم
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بإحدى قرى مركز إطسا.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في مصرف زراعي بقرية تطون بمركز إطسا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.
ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات حول ملابسات وظروف الواقعة، وتم رفع آثار الحادث.
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